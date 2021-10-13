Marek Hamsik endişesi!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi. Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, milli takımda tedavisine başlanan 34 yaşındaki yıldızın, yarın Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekilecek. 1.83 boyundaki orta sahanın Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği de MR sonrası netlik kazanacak. Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı.

AVCI HABER BEKLİYOR

Teknik ekip Fenerbahçe derbisi öncesi Marek Hamsik'in sakatlık haberiyle büyük şok yaşadı. Takımın önemli bir parçası olan Slovak yıldızdan gelecek haberi bekleyen teknik direktör Abdullah Avcı, her duruma göre farklı bir plan yapmaya başladı.

İKİNCİ ŞOK!

HAMSIK'in milli takımda sakatlanmasından sonra İsmail Köybaşı da sakatlığı nedeniyle son iki idmana katılmadı. 32 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe maçına yetişmeme durumunun bulunduğu öğrenildi. Ayrıca son yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak da yer almazken, Koita ise takımdan ayrı koşu yaptı.