TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dün öğrencilerine 1 gün izin verdi kendisi ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalışmaya devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kafasında ilk 11'ini şekillendirirken sarı-lacivertlilerin yıldızlarına karşı özel bir önlem almayı ise düşünmüyor. Fenerbahçe'nin ezbere sayılan bir 11'i olmadığı için tek tek önlem planlamayan Avcı, takım savunmasını üst seviyeye çekmeyi planlıyor. Öğrencilerine "Hücumdayken defansı da düşünün" uyarısında bulundu.





BİR KANAT TEKNİK, DİĞERİ HIZLI



Abdullah Avcı sol kanatta büyük yıldızı Anthony Nwakaeme'den vazgeçmeyecek. Hedefi Nijeryalı oyuncusunu bu kanatta ya rakiple teke tek bırakmak ya da savunma arkasına kaçırmak. Deneyimli hoca sağ kanatta ise hızlı bir ismi kullanacak. Gervinho, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Sarı, Karadeniz temsilcisinin sol kanadında görev yapacak. Bu oyuncuların çalım yetenekleri ve hızlarından faydalanacak. Avcı orta saha oyuncularından mücadelelerini yukarı çıkarmalarını ve birbirleriyle sürekli yardımlaşmalarını istedi.