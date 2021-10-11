TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dün öğrencilerine 1 gün izin verdi kendisi ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalışmaya devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kafasında ilk 11'ini şekillendirirken sarı-lacivertlilerin yıldızlarına karşı özel bir önlem almayı ise düşünmüyor. Fenerbahçe'nin ezbere sayılan bir 11'i olmadığı için tek tek önlem planlamayan Avcı, takım savunmasını üst seviyeye çekmeyi planlıyor. Öğrencilerine "Hücumdayken defansı da düşünün" uyarısında bulundu.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dün öğrencilerine 1 gün izin verdi kendisi ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalışmaya devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kafasında ilk 11'ini şekillendirirken sarı-lacivertlilerin yıldızlarına karşı özel bir önlem almayı ise düşünmüyor. Fenerbahçe'nin ezbere sayılan bir 11'i olmadığı için tek tek önlem planlamayan Avcı, takım savunmasını üst seviyeye çekmeyi planlıyor. Öğrencilerine "Hücumdayken defansı da düşünün" uyarısında bulundu.
BİR KANAT TEKNİK, DİĞERİ HIZLI
Abdullah Avcı sol kanatta büyük yıldızı Anthony Nwakaeme'den vazgeçmeyecek. Hedefi Nijeryalı oyuncusunu bu kanatta ya rakiple teke tek bırakmak ya da savunma arkasına kaçırmak. Deneyimli hoca sağ kanatta ise hızlı bir ismi kullanacak. Gervinho, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Sarı, Karadeniz temsilcisinin sol kanadında görev yapacak. Bu oyuncuların çalım yetenekleri ve hızlarından faydalanacak. Avcı orta saha oyuncularından mücadelelerini yukarı çıkarmalarını ve birbirleriyle sürekli yardımlaşmalarını istedi.
İLK YARIM SAATE DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor ve Fenerbahçe maçların sonundan çok başlarında çok daha etkili olabilen iki takım. Abdullah Avcı da öğrencilerini bu konuda uyarırken planlarını da bu istatistik veriler üzerinden yürütüyor. Bordo-mavililer maçın ilk düdüğünden 15. dakikaya kadar olan bölümde rakip ağları 6 defa sarstı. Kanarya'nın en etkili olduğu bölüm ise 16 ila 30. dakikalar arası. Sarı-lacivertliler bu 15 dakikalık dilimde 4 gol kaydetti.