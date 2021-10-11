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TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, sürekli ilk 11’ini değiştiren Kanarya’ya karşı özel önlem almayacak. Deneyimli çalıştırıcı sarı-lacivertlilerin 3’lü sistemini akıl ve hız ile aşacak. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dün öğrencilerine 1 gün izin verdi kendisi ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde çalışmaya devam etti. Başarılı çalıştırıcı, kafasında ilk 11'ini şekillendirirken sarı-lacivertlilerin yıldızlarına karşı özel bir önlem almayı ise düşünmüyor. Fenerbahçe'nin ezbere sayılan bir 11'i olmadığı için tek tek önlem planlamayan Avcı, takım savunmasını üst seviyeye çekmeyi planlıyor. Öğrencilerine "Hücumdayken defansı da düşünün" uyarısında bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

BİR KANAT TEKNİK, DİĞERİ HIZLI

Abdullah Avcı sol kanatta büyük yıldızı Anthony Nwakaeme'den vazgeçmeyecek. Hedefi Nijeryalı oyuncusunu bu kanatta ya rakiple teke tek bırakmak ya da savunma arkasına kaçırmak. Deneyimli hoca sağ kanatta ise hızlı bir ismi kullanacak. Gervinho, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Sarı, Karadeniz temsilcisinin sol kanadında görev yapacak. Bu oyuncuların çalım yetenekleri ve hızlarından faydalanacak. Avcı orta saha oyuncularından mücadelelerini yukarı çıkarmalarını ve birbirleriyle sürekli yardımlaşmalarını istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

İLK YARIM SAATE DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor ve Fenerbahçe maçların sonundan çok başlarında çok daha etkili olabilen iki takım. Abdullah Avcı da öğrencilerini bu konuda uyarırken planlarını da bu istatistik veriler üzerinden yürütüyor. Bordo-mavililer maçın ilk düdüğünden 15. dakikaya kadar olan bölümde rakip ağları 6 defa sarstı. Kanarya'nın en etkili olduğu bölüm ise 16 ila 30. dakikalar arası. Sarı-lacivertliler bu 15 dakikalık dilimde 4 gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

UĞURCAN'A DESTEK

Milli maçta bordo-mavi renklerde eldiven giydiği için eleştirilen Uğurcan Çakır'a taraftarlardan büyük destek var. Bordo-mavili taraftarlar, Muslera ve Buffon gibi isimlerle aynı eldiveni giyen Uğurcan Çakır'ın sosyal medya hesaplarına "Sen o eleştirileri kafana takma" mesajları yolladılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

EDGAR DA SEVİNDİ

Vitor Hugo'nun yokluğunda savunmanın ana yükü Edgar İe'nin üzerine kalmıştı. Brezilyalı partnerinin yokluğunda Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan ile oynayan Edgar, Hugo'nun dönüşüne sevindi. Fenerbahçe derbisinde iki tecrübeli isim rakip atakları engelmeye çalışacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisi planı! (TS spor haberi)

DJANINY HAZIR KITA

Sakatlığını tamamen atladan Djaniny Semedo, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyebilecek. Usta hoca, ilk 11'de Cornelius'u düşünüyor ancak rakip yarı alanda sürekli gezerek savunmayı dağıtan Djaniny de her an şans bulabilir.

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