TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

Bu sezon ise Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelip müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi bu kez Avcı yönetiminde evindeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Ayrıca Karadeniz devi dış sahada fırtına gibi esse de evinde zorlanıyor. Yaklaşık 50 gündür taraftarının önünde galip gelemeyen Fırtına, derbiyi alarak bu zinciri de kırmak istiyor.