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TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de topladığı 18 puanla milli araya 2. sırada giren Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Avcı, taraftarı önünde ezeli rakiplerini yenerek hem ilk büyük maçını kazanmayı hem de camiayı iyice şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

Teknik direktör Abdullah Avcı, 17 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Avcı, geldiği günden beri önemli işlere imza attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

Süper Kupa'nın kazanılmasının yanı sıra 17. sıradan aldığı takımı Avrupa arenasını taşıyan tecrübeli hoca bu kez taraftarının desteği ile liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almak için mücadele edecek. Trabzonspor'un başında rekorlar kırarak farklı hikayelerin altına imza atan bordo-mavili çalıştırıcı, zorlu Fenerbahçe galip bitirerek camiayı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor

TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

EVİNDEKİ MAÇLARDA ZORLANIYOR

Trabzonspor'un başında 330 gündür bulunan Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Şenol Güneş Stadı'nda geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

Bu sezon ise Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelip müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi bu kez Avcı yönetiminde evindeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

Ayrıca Karadeniz devi dış sahada fırtına gibi esse de evinde zorlanıyor. Yaklaşık 50 gündür taraftarının önünde galip gelemeyen Fırtına, derbiyi alarak bu zinciri de kırmak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor'un liderlik planı

BÜTÜN VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Abdullah Avcı, teknik ekibi ile birlikte Fenerbahçe'nin tüm verilerini mercek altına alacak. Bu konuda önemli bir ekibe sahip olan tecrübeli teknik adam ortaya çıkartacağı tüm verileri oyuncularıyla yapacağı toplantılarda ayrıntılı anlatacak. Sahada ise uygulamaya koyarak geri dönüşümlerini değerlendirecek.

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