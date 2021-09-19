Sezona müthiş bir başlangıç yapan Trabzonspor'un dünkü kurbanı Kasımpaşa'ydı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olduğu İstanbul ekibine karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstünlük kuran bordomavililer, ilk yarıda Nwakaeme ve Bakasetas ile girdiği fırsatları harcadı. Golsüz tamamlanan ilk 45'in ardından ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf Abdullah Avcı'nın öğrencileriydi. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Yunan yıldız Bakasetas, ceza sahası dışından müthiş bir şutla Fırtına'yı öne geçirdi.



UNVANI KAPTIRMADI!



Daha çok topla oynayan, pozisyona giren ve pas yüzdesi yüksek olan Trabzon, skor avantajını yakaladıktan sonra da kontrolü bırakmadı. Kasımpaşa'nın beraberlik için tüm kozlarını oynadığı dakikalarda önemli pozisyonlara giren Karadeniz temsilcisi, farkı artıracak fırsatları da yakaladı. 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fırtına, namağlup unvanını korumayı başardı. Süper Lig'de 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, deplasmanlarda ise tam 20 karşılaşmada bileği bükülmedi.



DORUKHAN SİFTAH YAPTI



Yeni transferlerden Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayı ilk kez giydi. Sakatlığı nedeniyle ilk 4 maçın kadrosunda yer almayan Dorukhan, 83'te Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girdi, 125 gün sonra Süper Lig'de sahne aldı.



FIRTINA'DA BEKLENEN KADRO



Sezon başından bu yana kadroda istikrarı sağlayan Trabzon, maça beklenen 11'le çıktı. Teknik direktör Avcı, geçtiğimiz hafta G.Saray'a karşı sahaya sürdüğü 11'den yalnızca İsmail Köybaşı'nı kesip, sol bekte Denswil'e forma verdi.

'KÜFÜRLE MAÇ KAZANILMIYOR'



Bordo-mavili yönetici Sertaç Güven, 90 dakika sonunda tepkiliydi. Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Güven, "Ancak sahada verilen mücadelenin önüne geçmeye çalışan Kasımpaşa taraftarlarını da sahaya odaklanmaya davet ediyorum. Küfürle maç kazanılmıyor" diye konuştu.