Muhteşem Fırtına

Şampiyonluk için kadro çalışmalarına geçen sezondan başlayan Trabzonspor, transferlerin önemli bölümünü kampa yetiştirmenin meyvesini topluyor. Malatya'yı 5-1, Sivas'ı 2-1, Giresun'u da tek golle mağlup etti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Ligde liderlik koltuğuna oturan Karadeniz devi, 2004-05'ten sonra ilk kez 3'te 3'lük başlangıca imza attı. Bordo-mavililer, özellikle hücum performansıyla zirveye çıktı. 3 maçta toplam 19 kez rakip kaleye şut gönderen Trabzonspor, 8 golle ligin en skorer takımı konumunda.