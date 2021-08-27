Trabzon lige döndü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Roma'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sahasında oynadığı ilk karşılaşmaya da 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Avrupa'ya veda etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda ilk yarıda topla daha çok oynayan takım yine Trabzonspor'du. Ancak bordomavililer bu üstünlüğü ceza sahasına taşıyamazken golü yine Roma buldu. Mourinho'nun öğrencileri 20. dakikada ani gelişen atakta Cristante, ceza sahası dışından çektiği çok sert şutla 1-0 Roma'yı öne geçiren isim oldu.

TECRÜBE+KLAS FARKI

İkinci yarıda da durum farksızdı. Trabzonspor, Vitor Hugo ve Hamsik ile iki gol girişiminden sonuç alamazken Roma savunma arkasına kaçırdığı Zaniolo ile önce farkı 2'ye, ardından El Shaarawy ile 3'e çıkarıp rahatladı. Ev sahibi ekibin Abraham ile bir topu da direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmayınca AS Roma 3-0'lık skorla UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Trabzonspor ise Avrupa macerasını erken sonlandırdı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de hafta sonunda deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.

PATRICIO'YA TAKILDILAR

Trabzonspor, Roma karşısında ikinci yarıda iki kez gole&beraberliğe yaklaştı, ancak Rui Patricio'yu geçemedi. 48'de Hamsik'in kornerden ortasında Vitor Hugo altıpasta kafayı vurdu. Köşeye giden topu Roma kalecisi Rui Patricio son anda uzanarak kornere çelmeyi başardı. Patricio, 63'te Hamsik'in sert şutunda da gole izin vermedi.

İLK KEZ GOL ATAMADI

FIRTINA bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol atamadı. Bordo-mavililer, daha önce Konferans Ligi'nde oynadığı Molde (3-3 / 1-1) ve ilk Roma (1-2) maçları ile Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor (5-1) ile Demir Grup Sivasspor (2-1) karşılaşmalarında ağları havalandırmıştı.

BRUNO PERES DE BİTİREMEDİ!..

Trabzonspor'da Bruno Peres de Cornelius gibi maçı bitiremedi. Sahanın Trabzonspor adına en iyilerinden olan ve çok koşan Brezilyalı oyuncu, 70. dakikada kasığında sorun yaşadı. Kenara değiştirin işareti yapan ve yerini Serkan'a bırakan yıldız ismin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.