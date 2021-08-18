Hazırlıklar start aldı

Yeni Malatyaspor'a karşı oynayanlar yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ile çabukluk çalışması gerçekelştirdi. İdman dayanaklılık koşusu ve çift kale maçla sona erdi.

VİTOR HUGO KATILMADI

Karadeniz temsilcisinde Yeni Malatyaspor'a karşı 90 dakika sahada kalan Vitor Hugo dünkü idmanda yoktu. Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı savunma oyuncusunun sakatlığı sebebiyle kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli isim Avrupa Kupası'nda Roma mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.

ROMA BUGÜN TRABZON'DA

Avrupa Kupası'nda temsilcimiz Trabzonspor ile karşılaşacak olan Roma bugün 19.25'te şehre gelecek. İtalyan devinde teknik direktör Jose Mourinho ile bir oyuncu 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda basın toplantısına katılacak. Ardından da statta idman gerçekleştirecekler.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAMA

Bordo-mavili takımın Malatyaspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla devirmesi taraftarı coşturdu. Kafile gece geç saatlerde şehre dönmesine rağmen coşkuyla karşılandı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. Abdullah Avcı ve oyunculara sevgi tezahüratlarında bulundular. Uçakta da oyuncuların keyfi yerindeydi.