Fode Koita seferberliği

Fırtına’nın tecrübeli futbolcusu Fode Koita sakatlığı nedeniyle oynanan son iki hazırlık maçında ve Molde ile oynanan Konferans Ligi karşılaşmasında forma giymemişti. Sağ arka adalesinde gerilme meydana gelen oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ederken antrenmanlarda kendisini denemeye başladı. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Molde maçında oynayıp oynayamayacağı yarın yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Fırtına'nın tecrübeli futbolcusu Fode Koita sakatlığı nedeniyle oynanan son iki hazırlık maçında ve Molde ile oynanan Konferans Ligi karşılaşmasında forma giymemişti. Sağ arka adalesinde gerilme meydana gelen oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ederken antrenmanlarda kendisini denemeye başladı. 30 yaşındaki hücum oyuncusunun Molde maçında oynayıp oynayamayacağı yarın yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.