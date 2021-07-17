Kante’ye forma

Karadeniz ekibinin yeni transferi Fode Koita, Chelsea’de forma giyen mütevazi yıldız Kante’ye Trabzonspor forması hediye etti. Geçmişte 2 sezon Caen forması giyen ikili samimi şekilde sohbet etti. Kante, hediye forma için Koita’ya teşekkürlerini sundu. Kante daha önce Koita’yı arayarak Trabzonspor kariyerinde başarılar dilemişti.
Karadeniz ekibinin yeni transferi Fode Koita, Chelsea'de forma giyen mütevazi yıldız Kante'ye Trabzonspor forması hediye etti. Geçmişte 2 sezon Caen forması giyen ikili samimi şekilde sohbet etti. Kante, hediye forma için Koita'ya teşekkürlerini sundu. Kante daha önce Koita'yı arayarak Trabzonspor kariyerinde başarılar dilemişti.