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Kante’ye forma

Karadeniz ekibinin yeni transferi Fode Koita, Chelsea’de forma giyen mütevazi yıldız Kante’ye Trabzonspor forması hediye etti. Geçmişte 2 sezon Caen forması giyen ikili samimi şekilde sohbet etti. Kante, hediye forma için Koita’ya teşekkürlerini sundu. Kante daha önce Koita’yı arayarak Trabzonspor kariyerinde başarılar dilemişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Kante’ye forma
Karadeniz ekibinin yeni transferi Fode Koita, Chelsea'de forma giyen mütevazi yıldız Kante'ye Trabzonspor forması hediye etti. Geçmişte 2 sezon Caen forması giyen ikili samimi şekilde sohbet etti. Kante, hediye forma için Koita'ya teşekkürlerini sundu. Kante daha önce Koita'yı arayarak Trabzonspor kariyerinde başarılar dilemişti.
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