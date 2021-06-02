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Son dakika transfer haberleri: Fırtına'nın Tello ısrarı

Son dakika haberleri: İspanya basını, bordo-mavili kulübün 1.78 boyundaki kanat futbolcusu için bu defa 3 milyon 500 bin euro teklif ettiğini duyurdu. Pazarlıkların kıran kırana sürdüğü belirtildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'nın Tello ısrarı
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu sağ bek ve kanat oyuncusu Gervinho ile güçlendiren bordomavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Real forması giyen idi. Uzun süredir yıldız futbolcu için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, son teklini sundu. Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden 'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya inmişti.

BARCELONA'DA ZİRVEYE ÇIKTI
Sezonu dördüncü bitiren ve ülkemizi bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan devi, Tello için bu defa 3.5 milyon euro teklif etti. Görüşmelerin kıran kırana sürdüğü belirtiliyor. Real Betis bu transfer gerçekleşirse bonservis bedelinin yarısını elde edecek. Oyuncunun % 50 hakları Barcelona'da bulunuyor. Bu sezon 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol futbolcu, Barcelona'da ise 86 karşılaşmaya çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barça forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 kez fileleri sarsarken, 14 de asist yaparak önemli katkılar sunmuştu.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen Tello, kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Barcelona altyapısından yetişen Cristian Tello, 2017 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Pellegrini'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kaldı ve İspanyol kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

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