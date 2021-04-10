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Abdullah Avcı Çaykur maçından sonra konuştu!

'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur ile karşılaşan 'da Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu. Avcı, 'da sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:52
Abdullah Avcı Çaykur Rizespor Trabzonspor maçından sonra konuştu!
'un ile 0-0 berabera kaldığı karşılaşmanın ardından Avdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta Nwakaeme, Ekuban ve Afobe'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık.

Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Skor tatmin etmiyor. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Skor alamadığımız için, oyuncular da oyunlarının karşılığını alamadıkları için üzgünler.

Abdülkadir Ömür son derece iyi gidiyor. Antrenmanlarda bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligin son maçlarında bizimle olacaktır.
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