Haberler Trabzonspor Kiralıklara yakın takip

Kiralıklara yakın takip

, bir yandan dış transfer çalışmaları için scout ekibiyle çalışmalara devam ederken bir yandan da takımdan kiralık gönderilen isimleri yakın takibe aldı. Tecrübeli hoca, forma şansı bulması zor gözüken, tecrübe kazanmaları adına 1., 2. ve 3. Lig kulüplerine kiralık gönderilen oyuncular hakkında bilgiler alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:18 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Kiralıklara yakın takip

, bir yandan dış transfer çalışmaları için scout ekibiyle çalışmalara devam ederken bir yandan da takımdan kiralık gönderilen isimleri yakın takibe aldı. Tecrübeli hoca, forma şansı bulması zor gözüken, tecrübe kazanmaları adına 1., 2. ve 3. Lig kulüplerine kiralık gönderilen oyuncular hakkında bilgiler alıyor. Avcı göreve geldikten sonra , , , , ile Diabate'yi kiralık göndermişti. Avcı'nın potansiyeli yüksek isimleri sezon başı hazırlık kampına dahil edip deneyeceği belirtildi.

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