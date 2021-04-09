Kiralıklara yakın takip

Abdullah Avcı, bir yandan dış transfer çalışmaları için scout ekibiyle çalışmalara devam ederken bir yandan da takımdan kiralık gönderilen isimleri yakın takibe aldı. Tecrübeli hoca, forma şansı bulması zor gözüken, tecrübe kazanmaları adına 1., 2. ve 3. Lig kulüplerine kiralık gönderilen oyuncular hakkında bilgiler alıyor. Avcı göreve geldikten sonra Ahmet Canbaz, Muhammet Taha Tepe, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Salih Kavrazlı ile Diabate'yi kiralık göndermişti. Avcı'nın potansiyeli yüksek isimleri sezon başı hazırlık kampına dahil edip deneyeceği belirtildi.