Haberler Trabzonspor Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

transferde yeniden düğmeye bastı! ...

'da son dakika haberi... ile sözleşmesi bitecek olan Sabaly ‘İmza parasını 250 bin euro’ya düşürdüm’ haberini gönderince devinin kurmayları transferi bitirmek için düğmeye bastı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:02 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda devre arasında Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı gibi önemli isimler transfer edilmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın bulunduğu da ortaya çıktı.

Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

Bu nedenle scout ekibi birçok oyuncuyu takibe alırken, sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına da isimler araştırılmaya başlandı. Sağ bek için gündeme gelen ilk futbolcu ise Avcı'nın Beşiktaş'tayken de istediği oldu. Fransa'nın takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıya teklif yapılmış ancak futbolcu imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep edince bu transfer rafa kaldırılmıştı.

Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

SOL BEKTE DE OYNAYABILIYOR
Ancak Sabaly'den yeni haberler geliyor. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililerin geri adım atması sonrası imza parasını 250 bin euro'ya indirdiğini bildirdi. 'un imza parasıyla birlikte 1.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken 1.73 boyundaki yıldızın ismi devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

Kariyerine PSG alt yapısında başlayan ve Evian ile Nantes'te kiralık forma giyen Sabaly, tarafından 4 milyon euro ödenerek satın alınmıştı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli, teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

, 2017 yılında 4 milyon euro karşılığında PSG'den 'ya transfer olmuştu. Joao Pereira'nın ayrılığı sonrası sağ beke transferi konuşulan Sabaly, bu sezon Ligue 1'de 26 maça çıkarken, 2 de asist yaptı. Fransa pasaportu da bulunan Youssouf Sabaly, Senegal Milli Takım formasını 21 kez giydi.

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