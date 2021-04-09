Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

Bu nedenle scout ekibi birçok oyuncuyu takibe alırken, sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına da isimler araştırılmaya başlandı. Sağ bek için gündeme gelen ilk futbolcu ise Avcı'nın Beşiktaş'tayken de istediği Youssouf Sabaly oldu. Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıya teklif yapılmış ancak futbolcu imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep edince bu transfer rafa kaldırılmıştı.