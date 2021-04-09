Trabzonspor transferde yeniden düğmeye bastı! Youssouf Sabaly...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda devre arasında Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı gibi önemli isimler transfer edilmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın bulunduğu da ortaya çıktı.
Bu nedenle scout ekibi birçok oyuncuyu takibe alırken, sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına da isimler araştırılmaya başlandı. Sağ bek için gündeme gelen ilk futbolcu ise Avcı'nın Beşiktaş'tayken de istediği Youssouf Sabaly oldu. Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıya teklif yapılmış ancak futbolcu imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep edince bu transfer rafa kaldırılmıştı.
SOL BEKTE DE OYNAYABILIYOR
Ancak Sabaly'den yeni haberler geliyor. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililerin geri adım atması sonrası imza parasını 250 bin euro'ya indirdiğini bildirdi. Trabzonspor'un imza parasıyla birlikte 1.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken 1.73 boyundaki yıldızın ismi devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.