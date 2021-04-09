Forvetler durdu

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvetler beklentinin altında kaldı. Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Ekuban ve Djaniny 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek beklenen katkıyı sağlayamadı. Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 kez sahne alırken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez fileleri havalandırdı. Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti. 3 hücumcu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5'ini üretti. Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 toplam 19 gollük katkı sağladı.