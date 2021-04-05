Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Steven Caulker sesleri!

Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Transferde önceliği stoper hattına veren bordo-mavililerde Maid Hosseini'nin durumu belirsizliğini koruyor.

İranlı stoperin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Göztepe'nin stoperi Alpaslan Öztürk'le ilgilenmeye başlayan bordo-mavililere bu kez de Alanyaspor'un İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker önerildi.

BÜYÜK BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

61medya.com'un haberine göre; Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caulker'in Alanyaspor'da kalmak istemediği ve kariyerini yarışmacı bir takımda sürdürmeyi planladığı belirtildi.

29 yaşında 1.91 boyunda olan İngiliz savunmacı, 3 sezondur Alanyaspor formasını giyiyor. Bu sezon 28 lig maçına çıkan Caulker, Alanyaspor'a 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Bilindiği gibi bordo-mavililer aynı takımda forma giyen Efecan Karaca ve Salih Uçan'ı da yeni sezon kadrosuna katmak istiyor.