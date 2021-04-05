Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Steven Caulker sesleri!

Son dakika spor haberleri: 'da sesleri!

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan 'da öncelik hattına verilmiş durumda. 'nin geleceği belirsizliğini korurken, bordo-mavili kulübe menajerler aracılığıyla 'un İngiliz stoperi 'ın önerildiği ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:11
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Steven Caulker sesleri!

'da gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Transferde önceliği hattına veren bordo-mavililerde Maid Hosseini'nin durumu belirsizliğini koruyor.

İranlı stoperin takımdan ayrılma ihtimaline karşı 'nin stoperi 'le ilgilenmeye başlayan bordo-mavililere bu kez de 'un İngiliz savunma oyuncusu önerildi.

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61medya.com'un haberine göre; ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caulker'in Alanyaspor'da kalmak istemediği ve kariyerini yarışmacı bir takımda sürdürmeyi planladığı belirtildi.

29 yaşında 1.91 boyunda olan İngiliz savunmacı, 3 sezondur Alanyaspor formasını giyiyor. Bu sezon 28 lig maçına çıkan Caulker, Alanyaspor'a 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Bilindiği gibi bordo-mavililer aynı takımda forma giyen ve 'ı da yeni sezon kadrosuna katmak istiyor.

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