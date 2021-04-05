Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada bulunan Trabzonspor bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer bir yandan da sözleşmesi bitecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.