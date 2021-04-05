Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına bir yandan da sözleşmesi biten futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavililerin görüşme gerçekleştirdiği için talipler de artmaya başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:31
Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

'de 4. sırada bulunan bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer bir yandan da sözleşmesi bitecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

'da görüşmelerin sürdüğü isimlerden biri de Hosseini...

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Bordo - mavililerle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İranlı futbolcunun talipleri de artmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

3 TAKIM TALİP OLDU

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre oyuncuyla AEK ve Olimpiakos'un yanı sıra şimdi de bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'un ilgilendiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Gazetenin aktardığına göre Panathinaikos'un oyuncuyu takip ettiği ve transfer için girişimlere başlayacağı kaydedidi.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

'a İran'ın Esteghlal takımından transfer olan İranlı stoper, bu yıl Vitor Hugo ve Edgar LE'nin gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Bordo-mavililerle bu sezon 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, ile yaptığı transfer görüşmelerinde ise anlaşma sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

MAJID HOSSEINI KİMDİR?

20 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen Hosseini İran'ın Karaj kentinde dünyaya gelmiştir. 1,83 boyundaki oyuncu; stoper mevkisinin yanısıra sağ bek ve ön liberoda da forma giymektedir.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Futbola Saipa takımında başlayan Hosseini, 2014 yılında Esteghlal FC takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon Rah Ahan Yazdan FC takımına kiralanan oyuncu, 2018 yılında 517 bin Euro bedelle 'a transfer olmuştur. İlk sezonunda Bordo-Mavili forma ile 29 karşılaşmaya çıkmıştır.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini o ülkeyi karıştırdı! Tam 3 takım peşinde...

Esteghlal Kulübü başkanının çıkardığı birçok zorluğun ardından 'a transferi gerçekleşen oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiştir.

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