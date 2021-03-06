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Son dakika haberleri | Djaniny'ye 12 milyon Euro'luk teklif!

ekiplerinden 'un yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin golcü futbolcusu Djaniny'ye daha önce 9 milyon Euro'luk teklif gelirken, bunun reddedilmesi üzerine teklif 12 milyon Euro'ya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:42
Son dakika Trabzonspor haberleri | Djaniny'ye 12 milyon Euro'luk teklif!

'un 3 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna akttığı , ile sıfır çekmişti. döneminde oyunda görev almaya başlayan ve Afobe'ye göre daha fazla oyun planına uygun olduğu görülen golcü futbolcu ileri hattın değişmeyen isimlerinden biri olarak formasını giymeye devam ediyor. 29 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da medyada yer almaya başladı.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny için daha önce 9 milyon Euro'luk teklif yapan kulübünün daha sonra bu rakamı 12 milyon Euro'ya çıkardığı ortaya çıktı.

'nin haberine göre bordo-mavili yönetimin "Şimdi anlaşalım ama oyuncu sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" teklifi sonrası Al Hilal kulübü bu teklifi düşünüp karar vereceği öğrenildi.

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