Son dakika Trabzonspor haberleri | Djaniny'ye 12 milyon Euro'luk teklif!

Trabzonspor'un 3 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna akttığı Djaniny Semedo, Eddie Newton ile sıfır çekmişti. Abdullah Avcı döneminde oyunda görev almaya başlayan ve Afobe'ye göre daha fazla oyun planına uygun olduğu görülen golcü futbolcu ileri hattın değişmeyen isimlerinden biri olarak formasını giymeye devam ediyor. 29 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da medyada yer almaya başladı.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny için daha önce 9 milyon Euro'luk teklif yapan Al Hilal kulübünün daha sonra bu rakamı 12 milyon Euro'ya çıkardığı ortaya çıktı.



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre bordo-mavili yönetimin "Şimdi anlaşalım ama oyuncu sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" teklifi sonrası Al Hilal kulübü bu teklifi düşünüp karar vereceği öğrenildi.