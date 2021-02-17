Haberler Trabzonspor Derbi tehlikesi!

Derbi tehlikesi!

TFF'nin kurallarına göre kovide yakalanan bir futbolcu 10 gün karantinada kalıyor ve 11. günkü testi nefatife dönerse sahaya çıkabiliyor. ise 28 Şubat tarihinde zorlu derbide ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Derbi tehlikesi!

, ile 28 Şubat tarihinde karşılaşacak. Yani şu an testi pozitif çıkan 6 Trabzonsporlu futbolcu, testlerinin negatif çıkması halinde derbide forma giyebilecek. Fakat testlerinin yeniden pozitif çıkması halinde Fenerbahçe maçında oynamayacaklar. Virüsün diğer futbolculara da yayılması ve vakaların artması halinde , Fenerbahçe derbi öncesi sıkıntılı bir durum yaşayabilir.

İŞTE 10 EKSİK

Baker

A. Ömür

A. Parmak

Trondsen

RÖVANŞLARI ALACAK
İlk 4 haftada 5 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 4 haftasında ise 12 puan topladı. 2021'de hiç yenilmeyen önündeki ilk üç maçta ilk yarıda 2-0 yenildiği ile deplasmanda, 3-1 yenildiği ile sahasında ve 3-1 öne geçip 4-3 kaybettiği ile de 'da karşılaşacak. Hedef 3'te 3 yapmak.

SON DAKİKA