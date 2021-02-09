Bekle bizi İstanbul

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile şahlanan Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor engelini de aşmayı bildi. Rakip kadar kötü zeminle de mücadele eden bordo-mavililer yine akıllı bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısında fazla pozisyon olmadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı. Trabzonsporlu oyuncular bu bölümde tarlayı andıran zeminde pas yapmakta zorlandı.



MÜTHİŞ GOLLER

İkinci devrenin başında Trabzonspor Anastasios Bakasetas'ın nefis golüyle öne geçti. Yunan yıldız sol topuğuyla meşin yuvarlağı önüne aldı, sağ ayağıyla mermi gibi bir şut çıkardı: 0-1. Ardından Uğurcan, Edgar, Hugo üçlüsü Malatya'yı durdurdu. Nwakaeme solo golüyle 2-0 yaptı. Bu galibiyetle Karadeniz Fırtınası puanını 42'ye yükseltti. 48 puanlı İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a iyice yaklaştı.



EDGAR SARIDA GEÇTİ

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırındaydı. Abdulkadir Parmak sakatlığı sebebiyle kadroda yoktu. Edgar İe yine 11'deydi. Başarılı savunmacı dikkatli bir maç çıkardı ve sarı kart görerek cezalı duruma düşmedi. Haftaya yine sahada.



YUNUS KENARDAN GELDİ

Fırtına'nın devre arası transferinden Yunus Mallı kritik maçın son bölümünde şans buldu. Denizlispor karşılaşmasında 12 dakika oynayan 28 yaşındaki futbolcu dün de Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında şans buldu. Oynadıkça daha faydalı olacağını söyledi.



DEPLASMANDA 20 PUAN

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada müthiş işler yapıyor. G.Birliği ve Beşiktaş'tan sonra Y.Malatya'yı da devirdiler. Avcı ile 8 deplasman maçında 6 defa kazandılar, 2 beraberlik aldılar. 20 puan topladılar.