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Gözler Ekuban’da

FIRTINA’da sakatlığı sebebiyle derbisinde forma giyemeyen ’ın durumu yakından gözleniyor. Ganalı futbolcunun güçlü çabuk cevap verdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Yokluğunda ’un hücum gücü bir hayli düşmüştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:18 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Gözler Ekuban’da

Fırtına'da sakatlığı sebebiyle derbisinde forma giyemeyen 'ın durumu yakından gözleniyor. Ganalı futbolcunun güçlü çabuk cevap verdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Yokluğunda 'un hücum gücü bir hayli düşmüştü.

PALABIYIK YÖNETECEK

Fırtına'nın Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hakemleri belli oldu. Buna göre karşılaşmada düdük çalcak. Yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. 39 yaşındaki Palabıyık, Trabzonspor'un 26 maçını yönetti. Bordo-mavililer 12 galibiyet elde ederken, 8 maç beraberlikle sonuçlandı. ekibi 6 defa yenildi.

VITOR HUGO ZOR

Bordo-mavili ekibin savunmadıki belkemiği Vitor Hugo, Galatasaray maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Brezilyalı futbolcu henüz takımla idmanlara başlayamadı. 29 yaşındaki oyuncunun tedavisine devam ediliyor ancak Karagümrük mücadelesi için maç kadrosuna girmesinin zor olduğu öğrenildi.

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