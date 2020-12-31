Gözler Ekuban’da

Fırtına'da sakatlığı sebebiyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyen Caleb Ekuban'ın durumu yakından gözleniyor. Ganalı futbolcunun güçlü fiziğiyle tedaviye çabuk cevap verdiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Yokluğunda Trabzonspor'un hücum gücü bir hayli düşmüştü.

PALABIYIK YÖNETECEK

Fırtına'nın Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hakemleri belli oldu. Buna göre karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalcak. Yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Çimen yapacak. 39 yaşındaki Palabıyık, Trabzonspor'un 26 maçını yönetti. Bordo-mavililer 12 galibiyet elde ederken, 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi 6 defa yenildi.

VITOR HUGO ZOR

Bordo-mavili ekibin savunmadıki belkemiği Vitor Hugo, Galatasaray maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Brezilyalı futbolcu henüz takımla idmanlara başlayamadı. 29 yaşındaki oyuncunun tedavisine devam ediliyor ancak Karagümrük mücadelesi için maç kadrosuna girmesinin zor olduğu öğrenildi.