Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Bordo-mavili ekipte Recep Onur Kıvrak'tan eldivenleri aldıktan sonra müthiş bir performans sergileyen Uğurcan Çakır kısa sürede büyük sıçrama yaptı.

Trabzonspor'un kalesini sağlama alan 24 yaşındaki kaleci Milli Takım'a kadar yükseldi.

Yaz transfer döneminde de İngiliz ve Fransız kulüplerini peşine taktı. Rennes'in 13 milyon euro'luk maksimum teklifi yeterli bulunmadı. Fırtına'da kalan Uğurcan'a devre arası transfer dönemi yaklaşırken yeni öneriler de gelmeye başladı.

Fransa'dan Lyon'un haricinde iki İtalyan devi Roma ve İnter'in de başarılı eldiveni kadrolarına katmak için harekete geçtikleri kaydedildi.

EN DÜŞÜK BEKLENTİ 16 MİLYON EURO Karadeniz ekibinin yönetimi Uğurcan Çakır için 20 milyon euro civarında bir rakam bekliyorlar. Bordo-mavililerin pazarlık sonucu en fazla 17 milyon Euro'ya düşebilecekleri belirtildi.