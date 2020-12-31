Haberler Trabzonspor Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

'nın devleri 'ın peşinde!

Trabzonspor’un başarılı kalecisine ’nın büyük takımları kanca attı. Lyon’dan sonra İtalyan Roma ve İnter’in de Uğurcan’ı istediği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:52 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Bordo-mavili ekipte Recep Onur Kıvrak'tan eldivenleri aldıktan sonra müthiş bir performans sergileyen kısa sürede büyük sıçrama yaptı.

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Trabzonspor'un kalesini sağlama alan 24 yaşındaki kaleci Milli Takım'a kadar yükseldi.

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Yaz transfer döneminde de İngiliz ve Fransız kulüplerini peşine taktı. Rennes'in 13 milyon euro'luk maksimum teklifi yeterli bulunmadı. Fırtına'da kalan Uğurcan'a devre arası transfer dönemi yaklaşırken yeni öneriler de gelmeye başladı.

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Fransa'dan Lyon'un haricinde iki İtalyan devi Roma ve İnter'in de başarılı eldiveni kadrolarına katmak için harekete geçtikleri kaydedildi.

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

EN DÜŞÜK BEKLENTİ 16 MİLYON EURO

Karadeniz ekibinin yönetimi için 20 milyon euro civarında bir rakam bekliyorlar. Bordo-mavililerin pazarlık sonucu en fazla 17 milyon Euro'ya düşebilecekleri belirtildi.

Avrupa'nın devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde!

Arkasında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi iki iyi kalecinin beklemesi Trabzonspor'un Uğurcan'ı satışını kolaylaştırıyor.

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