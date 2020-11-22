Son dakika | Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bazı şeyler değişecek

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkarken, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımın enerjisinden memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Trabzonspor ile ilgili daha önceden de tespitlerimiz var. Bazı şeyler değişecek ancak bunlar zaman alacak. 30-32 puan öne geçip maç kaybeden bir takım. Ön tarafta bireysel performansı iyi olan oyuncular var. Takımın enerjisi iyi ve yapmak istediklerimize iyi cevap veriyorlar. Tespitin üzerinden giderek maç kazanmak istiyoruz" dedi.

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI YARATAN BİR TAKIM..."

Çok güzel bir duygu yeniden sahada olmak. Bir teknik adamın kendisini iyi hissettiği yer sahadır. Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz.