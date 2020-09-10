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10 Eylül 2020, Perşembe
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Pas trafiğini artırın

Pas trafiğini artırın

Geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştirilen 'da bu problem öncesinde de devam ediyor.

Geçen sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle eleştirilen 'da bu problem öncesinde de devam ediyor. ve ile oynanan hazırlık maçlarında kalesinde 5 gol gören Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton oyuncularını uyardı. İngiliz çalıştırıcı, savunma tandemini önde kurarak bölgeler arasındaki mesafeyi kısa tutup pas trafiğini artırmanın peşinde.
  1. 10.9.2020
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