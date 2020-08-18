Vıra Bismillah - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Vira Bismillah

Vira Bismillah

Vira Bismillah

sezonu için sahaya indi Yeni hoca Newton ve transferler idmana çıktı.

temsilcisi sezonunu resmen açtı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon son 2 maça çıkan Eddie Newton'u yeni hoca olarak açıklamıştı. Fırtına, İngiliz çalıştırıcı yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışmada gözler yeni transferlerdeydi. Öğleden sonra 'a resmi imzalarını atan Edgar Le, Stiven Plaza, Anders Trondsen ve Marlon da antrenmandaki yerlerini aldılar. Trabzonspor'un ilk idmanında teknik direktör Newton pas kombinasyonları, topa sahip olma ve taktiksel oyunlar üzerinde durdu. Bordo-mavililer bugün ise gruplara ayrılacak. Kas, kuvvet, dayanıklılık testlerine girecek. Sağlık kontrollerinin ardından akşam saatlerindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
  1. 18.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vira Bismillah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA