Ahmet Hakan ile 2 yıl daha

Karadeniz temsilcisinde gelecek vaat eden isimlerden Ahmet Hakan Sevinç sakatlıklardan bir türlü kendisini gösterememişti. 21 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor ile sözleşmemi 2 yıl daha uzattım. Bu arma altında mücadelemi her koşulda sürdüreceğim" dedi.