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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Ahmet Hakan ile 2 yıl daha

ile 2 yıl daha

Ahmet Hakan ile 2 yıl daha

temsilcisinde gelecek vaat eden isimlerden Ahmet sakatlıklardan bir türlü kendisini gösterememişti. 21 yaşındaki futbolcu " ile sözleşmemi 2 yıl daha uzattım. Bu arma altında mücadelemi her koşulda sürdüreceğim" dedi.

temsilcisinde gelecek vaat eden isimlerden Ahmet sakatlıklardan bir türlü kendisini gösterememişti. 21 yaşındaki futbolcu " ile sözleşmemi 2 yıl daha uzattım. Bu arma altında mücadelemi her koşulda sürdüreceğim" dedi.

  1. 16.8.2020
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