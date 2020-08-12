Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak yorumu! "Madem paran yok... " - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Ağaoğlu'ndan Novak yorumu! "Madem paran yok... "

'ndan Novak yorumu! "Madem paran yok... "

Ahmet Ağaoğlu'ndan Novak yorumu! "Madem paran yok... "

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantısında gündem oldukça yoğundu. Transferlerinde ardı ardında açıklandığı bugünlerde, toplantı sonrası konuşan Başkanı , 'nin bordo-mavili kulüpten kadrosuna kattığı transferine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

oldukça hararetli tartışmalara sahne olan önceki günkü toplantının ardından bugün tekrar bir araya gelecek ancak pazartesi günkü zirvenin yankıları hala sürüyor. Başkanı 'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Beşiktaş Başkanı destek verirken Galatasaray Başkanı ile birlikte teklife karşı çıkan Başkanı tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

'SEVGİ LİMİT TANIMAZ'LA 4 TRANSFER
Ancak Karadeniz ekibinin başkanı Ağaoğlu'nun transferi üzerinden ezeli rakibine yüklendiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, ve transferlerini açıklarken duyurulan son isim 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen Filip Novak'tı. Bordo mavililer daha sezon tamamlanmadan, devam etmek istedikleri Çekyalı oyuncu yeni sözleşme önerirken Novak ise her girişimde sezon sonunu işaret etmişti.

FIRTINA'YA GÖNDERMEYLE AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Filip Novak'ın transferi için hazırlanan özel videoda Trabzonspor'a gönderme yaparken Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki toplantısında sarı lacivertlileri ve başkan Ali Koç'u "Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz" sözleriyle hedef aldığı öğrenildi. (Hürriyet)

  1. 12.08.2020
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