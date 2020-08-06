Filip Novak Trabzonspor'a veda etti!
Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı. Çek sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler" ifadesini kullandı.
Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mabili kulüten ayrıldığını resmen açıkladı. Çek sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.
İşte Novak'ın o paylaşımı:
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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