Filip Novak Trabzonspor'a veda etti! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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'a veda etti!

Filip Novak Trabzonspor'a veda etti!

'la olan sözleşmesi sona eren , bordo-mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı. Çek sol bek, hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler" ifadesini kullandı.

'da sözleşmesi sona eren , bordo-mabili kulüten ayrıldığını resmen açıkladı. Çek sol bek, hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.

İşte Novak'ın o paylaşımı:

  1. 06.08.2020
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