Daniel Sturridge: Yarım kalan bir hikayemiz var
Yasa dışı bahise karıştığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan ve Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yeniden yeşil ışık yaktı.
Yasa dışı bahise karıştığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan ve Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden İngiliz futbolcu, yeniden Fırtına'ya dönmek istiyor.
Daniel Sturridge, Bordo-mavili camiaya yeniden yeşil ışık yaktı. İngiliz golcü sosyal medyadan gelen "Come back Trabzonspor" (Trabzonspor'a geri dön) çağrılarına "Why not" (Neden olmasın) diyerek cevap verdi.
YARIM KALAN BİR HİKAYEMİZ VAR
Bu mesajı ile taraftarları heyecanlandıran Sturridge "Trabzonspor'da güzel günler geçirdim. Benim için önemli bir camia. Yarım kalan bir hikayemiz var" ifadelerini kullandı. 30 yaşında ki santrafor, bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. 1,5 milyon Euro maaş alan Sturridge, cezası nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmıştı.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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