Daniel Sturridge: Yarım kalan bir hikayemiz var - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Daniel Sturridge: Yarım kalan bir hikayemiz var

: Yarım kalan bir hikayemiz var

Daniel Sturridge: Yarım kalan bir hikayemiz var

Yasa dışı bahise karıştığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan ve ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu , Trabzonspor'a yeniden yaktı.

Yasa dışı bahise karıştığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan ve 'la sözleşmesini fesheden İngiliz futbolcu, yeniden Fırtına'ya dönmek istiyor.

, Bordo-mavili camiaya yeniden yaktı. İngiliz golcü sosyal medyadan gelen "Come back Trabzonspor" (Trabzonspor'a geri dön) çağrılarına "Why not" (Neden olmasın) diyerek cevap verdi.

YARIM KALAN BİR HİKAYEMİZ VAR

Bu mesajı ile taraftarları heyecanlandıran Sturridge "Trabzonspor'da güzel günler geçirdim. Benim için önemli bir camia. Yarım kalan bir hikayemiz var" ifadelerini kullandı. 30 yaşında ki santrafor, bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. 1,5 milyon Euro maaş alan Sturridge, cezası nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmıştı.

  1. 06.08.2020
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