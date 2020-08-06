Daniel Sturridge: Yarım kalan bir hikayemiz var

Yasa dışı bahise karıştığı gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan ve Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden İngiliz futbolcu, yeniden Fırtına'ya dönmek istiyor.

Daniel Sturridge, Bordo-mavili camiaya yeniden yeşil ışık yaktı. İngiliz golcü sosyal medyadan gelen "Come back Trabzonspor" (Trabzonspor'a geri dön) çağrılarına "Why not" (Neden olmasın) diyerek cevap verdi.

YARIM KALAN BİR HİKAYEMİZ VAR



Bu mesajı ile taraftarları heyecanlandıran Sturridge "Trabzonspor'da güzel günler geçirdim. Benim için önemli bir camia. Yarım kalan bir hikayemiz var" ifadelerini kullandı. 30 yaşında ki santrafor, bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. 1,5 milyon Euro maaş alan Sturridge, cezası nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmıştı.