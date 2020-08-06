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06 Ağustos 2020, Perşembe
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N’Doye boşta

Dame N’Doye boşta

Bordo-mavili ekibin eski forveti N'Doye'un Kopenhag ile sözleşmesi sona erdi. ekibinde 72 mücadelede 16 gol, 14 asistle oynayan 35 yaşındaki futbolcu forması giyerken çok tartışılıyordu.

Bordo-mavili ekibin eski forveti N'Doye'un Kopenhag ile sözleşmesi sona erdi. ekibinde 72 mücadelede 16 gol, 14 asistle oynayan 35 yaşındaki futbolcu forması giyerken çok tartışılıyordu. Bazı taraftarlar "N'Doye gelsin. Kaliteli bir ikinci forvetimiz olur" görüşünde birleşti.
  1. 6.8.2020
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