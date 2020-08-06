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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Newton dersine çalışıyor

Newton dersine çalışıyor

Newton dersine çalışıyor

'un yeni takıma 'in yardımcısı olarak ikinci devrede katılmıştı. çalıştırıcı, kendisinin yer almadığı ilk devre karşılaşmalarını izlerken analizlerini de çıkartıyor.

'un yeni takıma 'in yardımcısı olarak ikinci devrede katılmıştı. çalıştırıcı, kendisinin yer almadığı ilk devre karşılaşmalarını izlerken analizlerini de çıkartıyor. Newton'ın kısa süre içerisinde bordo-mavili yönetimle bir araya gelerek planlamasıyla ilgili detaylı bir görüşme yapacağı kaydedildi. Bu temasın ardından temsilcisi nokta atışı transferlerle yeni sezona hazırlanmak istiyor. Newton, yeni transferlerin mutlaka takıma erken katılmasını istiyor. Böylece sistemi kolay oturacak.
  1. 6.8.2020
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