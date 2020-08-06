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06 Ağustos 2020, Perşembe
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istifasını verdi

Önder Bülbüloğlu istifasını verdi

Başkan görevi bıraktı. Bülbüloğlu "Trabzonspor üyeliğinden, başkan yardımcılığı görevimden ve bağlı kuruluşlardaki tüm sorumluluklarımdan istifa ettiğimi bildiririm" ifadesini kullandı.

Başkan görevi bıraktı. Bülbüloğlu "Trabzonspor üyeliğinden, başkan yardımcılığı görevimden ve bağlı kuruluşlardaki tüm sorumluluklarımdan istifa ettiğimi bildiririm. Kararı çok önce almama rağmen, kulübümüzün şampiyonluk ve kupa mücadelesine zarar vermemek için ertelemiştim" diye konuştu.
  1. 6.8.2020
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