En değerlisi oldu
Trabzonspor, 82 milyon euro ile Transfermarkt'a göre Türkiye'nin en değerli takımı. Fırtına’yı Başakşehir ve Fenerbahçe izliyor.
Süper Lig'in en değerli takımı Trabzonspor oldu. Transfermarkt'ın önceki gün yaptığı güncellemeye göre bordo-mavililer 82 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli kadrosuna sahip takımı. Karadeniz temsilcisini 66 milyon euro ile son şampiyon Başakşehir izliyor. 60 milyon euro'luk takım değeriyle Fenerbahçe üçüncü basamakta yer alıyor. Galatasaray 59 milyon euro ile dördüncü sırada. Beşiktaş'ın kadro değeri ise 41 milyon euro. BORDO-mavili formayla kaydettiği 24 golle krallık tacını takan Alexander Sörloth ligin en değerli futbolcusu. Norveçli yıldızın değeri 13 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükseldi. Ligin en değerli ikinci oyuncusu da Trabzonspor'dan çıktı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli 9 milyon euro'dan 16 milyon euro'ya yükseltildi. En değerli üçüncü futbolcu da değeri 12.5 milyon euro'dan 13 milyon euro'ya çıkan Abdülkadir Ömür oldu.
11 İSİM DEĞER KAYBI YAŞADI
Fırtına'da 11 futbolcunun değeri düştü. Guilherme, Hüseyin Türkmen, Edgar Le, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Doğan Erdoğan, Anıl Başaran, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yunus Emre Çakır'ın değeri geriledi.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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