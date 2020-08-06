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06 Ağustos 2020, Perşembe
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En değerlisi oldu

En değerlisi oldu

, 82 milyon euro ile 'a göre 'nin en değerli takımı. Fırtına’yı ve izliyor.

Süper Lig'in en değerli takımı oldu. 'ın önceki gün yaptığı güncellemeye göre bordo-mavililer 82 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli kadrosuna sahip takımı. temsilcisini 66 milyon euro ile son şampiyon izliyor. 60 milyon euro'luk takım değeriyle üçüncü basamakta yer alıyor. 59 milyon euro ile dördüncü sırada. 'ın kadro değeri ise 41 milyon euro. BORDO-mavili formayla kaydettiği 24 golle krallık tacını takan Alexander Sörloth ligin en değerli futbolcusu. Norveçli yıldızın değeri 13 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükseldi. Ligin en değerli ikinci oyuncusu da Trabzonspor'dan çıktı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli 9 milyon euro'dan 16 milyon euro'ya yükseltildi. En değerli üçüncü futbolcu da değeri 12.5 milyon euro'dan 13 milyon euro'ya çıkan Abdülkadir Ömür oldu.

11 İSİM DEĞER KAYBI YAŞADI
Fırtına'da 11 futbolcunun değeri düştü. Guilherme, Hüseyin Türkmen, Edgar Le, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Doğan Erdoğan, Anıl Başaran, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yunus Emre Çakır'ın değeri geriledi.

  1. 6.8.2020
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