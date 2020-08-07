Sörloth’a hücuuum!
Trabzonspor'da bu sezon 33 gol+11 asist ile yıldızlaşan Alexander Sörloth için menajerler kapıyı aşındırmaya başladı. Yönetim ise Norveçli golcü için planını belirledi.
20 milyon euro ve üzeri bir teklif olursa, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak Crystal Palace'tan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alınıp, üzeri kar olarak yazılacak. Aksi halde ise opsiyon hakkı bu yıl kullanılmayacak. Sörloth'un 1 yıl daha kiralık kontratı var.
Eski Trabzonlu Onazi, Sörloth için, "Sörloth rakip defansın dengesini bozan çok iyi bir santrfor. Sert ve düzgün şutları, hava toplarında mutlak hakimiyeti var. Yükselişte ama hep zirvede kalmayacak. Bu fırsatı en iyiye ulaşmak adına kullanması gerek" dedi.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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