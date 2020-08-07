Sörloth’a hücuuum!

20 milyon euro ve üzeri bir teklif olursa, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak Crystal Palace'tan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi alınıp, üzeri kar olarak yazılacak. Aksi halde ise opsiyon hakkı bu yıl kullanılmayacak. Sörloth'un 1 yıl daha kiralık kontratı var.

Eski Trabzonlu Onazi, Sörloth için, "Sörloth rakip defansın dengesini bozan çok iyi bir santrfor. Sert ve düzgün şutları, hava toplarında mutlak hakimiyeti var. Yükselişte ama hep zirvede kalmayacak. Bu fırsatı en iyiye ulaşmak adına kullanması gerek" dedi.