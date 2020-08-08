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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Rapora güncelleme

Rapora güncelleme

Bordo-mavılılerde eski ayrılmadan önce yönetime gidecekkalacak oyuncularla ilgili bir rapor sunmuştu. Her ne kadar kendi fikirlerini söylese de bu Çimşir'in raporu olduğu için yönetim güncelleme istedi.

Bordo-mavılılerde eski ayrılmadan önce yönetime gidecekkalacak oyuncularla ilgili bir rapor sunmuştu. Her ne kadar kendi fikirlerini söylese de bu Çimşir'in raporu olduğu için yönetim güncelleme istedi. İngiliz çalıştırıcı pazartesi günü yönetime kendi raporunu sunacak. de iyice şekillenecek.

  1. 8.8.2020
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