Rapora güncelleme

Bordo-mavılılerde eski teknik direktör Hüseyin Çimşir ayrılmadan önce yönetime gidecekkalacak oyuncularla ilgili bir rapor sunmuştu. Her ne kadar Eddie Newton kendi fikirlerini söylese de bu Çimşir'in raporu olduğu için yönetim güncelleme istedi. İngiliz çalıştırıcı pazartesi günü yönetime kendi raporunu sunacak. Transferler de iyice şekillenecek.