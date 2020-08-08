Rapora güncelleme
Bordo-mavılılerde eski teknik direktör Hüseyin Çimşir ayrılmadan önce yönetime gidecekkalacak oyuncularla ilgili bir rapor sunmuştu. Her ne kadar Eddie Newton kendi fikirlerini söylese de bu Çimşir'in raporu olduğu için yönetim güncelleme istedi.
Bordo-mavılılerde eski teknik direktör Hüseyin Çimşir ayrılmadan önce yönetime gidecekkalacak oyuncularla ilgili bir rapor sunmuştu. Her ne kadar Eddie Newton kendi fikirlerini söylese de bu Çimşir'in raporu olduğu için yönetim güncelleme istedi. İngiliz çalıştırıcı pazartesi günü yönetime kendi raporunu sunacak. Transferler de iyice şekillenecek.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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