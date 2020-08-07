Trabzonspor'dan 7 nokta atışı transfer!
Yeni sezon harcama limitlerinin açıklanmasıyla Trabzonspor'un transferde izleyeceği yol da büyük oranda netlik kazandı. Karadeniz ekibi en az 7 transfer yapmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon özellikle stoper bölgesinde ciddi sorunlar yaşayan bordo-mavililer bu bölgeye iki takviye hedefliyor. Mevcut kadrodaki bazı stoperlerle yolları ayıracak olan yönetim, 19 yaşındaki Atakan Gündüz ile Feyenord'daki kiralık sözleşmesi sona eren Edgar Le'yi de savunmada 'alternatif' olarak takımda tutmayı düşünüyor.
ORTA SAHAYA 2 TAZE KUVVET
Orta sahada ise takımdan ayrılan Obi Mikel ile kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin yerlerine takımda direkt oynayabilecek en az iki transfer yapılacak. Sosa'nın durumuna göre bu sayı artabilir. Sol beke Novak'ın da ayrılmasıyla, 1 yabancı ve 1 de yerli sol bek olmak üzere iki alternatif oyuncu ile görüşmeler sürüyor. En iyi verim alınan hücum hattı ise daha güçlendirilecek. Buraya da Sörloth ve Ekuban ile rekabet edecek yabancı bir golcü ve iki kanatta da oynayabilen bir ofansif oyuncu için girişimler var.
HADEBE ISRARI
Savunmaya Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli stoperi Teenage Hadebe gündemdeki yerini koruyor. Malatya'dan ayrılması beklenen 24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğu, Trabzonspor'un da teklifte bulunacağı ifade edildi. Hadebe performansı ile beğeni kazanmıştı.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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