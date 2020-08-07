Menajerler önerdi! Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Menajerler önerdi! 'a 'den orta saha

Menajerler önerdi! Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha

Badou Ndiaye'nin ayrılığı sonrası ön liberoya takviye yapacak olan için iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor.

Ön liberoya takviye yapacak olan için iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor. Senegalli futbolcu, Alexander Sörloth'un kiralandığı 'ta forma giyiyor. 'de bu sezon 35 maçta oynayan ve 1 gol+1 asistlik skor katkısı yapan Kouyate, Senegal 'nın da (57 maç/3 gol) gedikli isimlerinden. Kouyate için Sörloth'daki gibi kiralama formülü gündemde.

  1. 7.8.2020
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