Menajerler önerdi! Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha
Badou Ndiaye'nin ayrılığı sonrası ön liberoya takviye yapacak olan Trabzonspor için Cheikhou Kouyate iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor.
Ön liberoya takviye yapacak olan Trabzonspor için Cheikhou Kouyate iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor. Senegalli futbolcu, Alexander Sörloth'un kiralandığı Crystal Palace'ta forma giyiyor. Premier Lig'de bu sezon 35 maçta oynayan ve 1 gol+1 asistlik skor katkısı yapan Kouyate, Senegal Milli Takımı'nın da (57 maç/3 gol) gedikli isimlerinden. Kouyate için Sörloth'daki gibi kiralama formülü gündemde.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menajerler önerdi! Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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