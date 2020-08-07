Menajerler önerdi! Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha

Ön liberoya takviye yapacak olan Trabzonspor için Cheikhou Kouyate iddiası geldi. 30 yaşındaki oyuncuyu menajerlerin önerdiği belirtiliyor. Senegalli futbolcu, Alexander Sörloth'un kiralandığı Crystal Palace'ta forma giyiyor. Premier Lig'de bu sezon 35 maçta oynayan ve 1 gol+1 asistlik skor katkısı yapan Kouyate, Senegal Milli Takımı'nın da (57 maç/3 gol) gedikli isimlerinden. Kouyate için Sörloth'daki gibi kiralama formülü gündemde.



