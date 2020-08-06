İspanyol basını yazdı... Trabzonspor Ezequiel Garay'ın peşinde

Yeni sezon öncesi ilk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bu bölge için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin, bu doğrultuda dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay'ı listesine aldığı belirtildi.

İspanyol Superdeporte'nin haberine göre Trabzonspor, son olarak Valencia forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı. Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve buna göre girişimlere başlayacağı iddia edildi. Transferi özellikle teknik direktör Eddie Newton'ın çok istediği de ifade edildi.

EZEQUIEL GARAY KİMDİR?

Son olarak İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Garay kariyerinde daha önce Zenit, Benfica, Real Madrid gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 33 yaşındaki Arjantinli stoper sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Valencia'dan ayrıldı.