İspanyol basını yazdı... Trabzonspor Ezequiel Garay'ın peşinde
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay'ı gündemine aldı. İspanyol basını, bonservisi elinde olan Garay için bordo-mavili kulübün sakatlık araştırması yaptığını ve gelecek raporlara göre girişimlere başlayacağını yazdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Yeni sezon öncesi ilk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bu bölge için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin, bu doğrultuda dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay'ı listesine aldığı belirtildi.
İspanyol Superdeporte'nin haberine göre Trabzonspor, son olarak Valencia forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı. Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve buna göre girişimlere başlayacağı iddia edildi. Transferi özellikle teknik direktör Eddie Newton'ın çok istediği de ifade edildi.
EZEQUIEL GARAY KİMDİR?
Son olarak İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Garay kariyerinde daha önce Zenit, Benfica, Real Madrid gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 33 yaşındaki Arjantinli stoper sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Valencia'dan ayrıldı.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 20:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanyol basını yazdı... Trabzonspor Ezequiel Garay'ın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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