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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor İspanyol basını yazdı... Fırtına'ya dünyaca ünlü stoper!

İspanyol basını yazdı... 'ın peşinde

İspanyol basını yazdı... Trabzonspor Ezequiel Garay'ın peşinde

çalışmalarına hız veren , dünyaca ünlü Arjantinli stoper 'ı gündemine aldı. İspanyol basını, bonservisi elinde olan Garay için bordo-mavili kulübün sakatlık araştırması yaptığını ve gelecek raporlara göre girişimlere başlayacağını yazdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Yeni sezon öncesi ilk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen , bu bölge için çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin, bu doğrultuda dünyaca ünlü Arjantinli stoper 'ı listesine aldığı belirtildi.

İspanyol Superdeporte'nin haberine göre Trabzonspor, son olarak forması giyen ve bonservisi elinde olan Garay için sakatlık araştırmasına başladı. Bordo-mavili kulübün, uzun süren sakatlığının ardından fiziksel çalışmalara başlayan Tangocu'nun raporlarını beklediği ve buna göre girişimlere başlayacağı iddia edildi. Transferi özellikle teknik direktör Eddie Newton'ın çok istediği de ifade edildi.

EZEQUIEL GARAY KİMDİR?
Son olarak ekibi Valencia'da forma giyen Garay kariyerinde daha önce Zenit, , gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 33 yaşındaki Arjantinli stoper sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Valencia'dan ayrıldı.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 20:29
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