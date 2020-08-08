Hakan ve Süleyman Trabzonspor'a 3 yıllık imzayı attı

Trabzonspor iç transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililerde alt yapının parlayan isimleri Hakan Yeşil ile Süleyman Cebeci'ye imza attırıldı. 18 yaşında, 1.81 boyundaki Hakan Yeşil ile 17 yaşında ve 1.75 boyunda olan Süleyman Cebeci 3'er yıllık imzaları attılar. Orta sahada oynayan iki isim mutlu olduklarını söyledi.



HAKAN YEŞİL

SÜLEYMAN CEBECİ



