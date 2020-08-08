Hakan ve Süleyman Trabzonspor'a 3 yıllık imzayı attı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hakan ve Süleyman 'a 3 yıllık imzayı attı

Hakan ve Süleyman Trabzonspor'a 3 yıllık imzayı attı

iç transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililerde alt yapının parlayan isimleri ile 'ye imza attırıldı.

iç transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililerde alt yapının parlayan isimleri ile 'ye imza attırıldı. 18 yaşında, 1.81 boyundaki Hakan Yeşil ile 17 yaşında ve 1.75 boyunda olan Süleyman Cebeci 3'er yıllık imzaları attılar. Orta sahada oynayan iki isim mutlu olduklarını söyledi.

HAKAN YEŞİL

SÜLEYMAN CEBECİ

  1. 8.8.2020
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