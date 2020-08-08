Hakan ve Süleyman Trabzonspor'a 3 yıllık imzayı attı
Trabzonspor iç transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililerde alt yapının parlayan isimleri Hakan Yeşil ile Süleyman Cebeci'ye imza attırıldı.
Trabzonspor iç transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-mavililerde alt yapının parlayan isimleri Hakan Yeşil ile Süleyman Cebeci'ye imza attırıldı. 18 yaşında, 1.81 boyundaki Hakan Yeşil ile 17 yaşında ve 1.75 boyunda olan Süleyman Cebeci 3'er yıllık imzaları attılar. Orta sahada oynayan iki isim mutlu olduklarını söyledi.
HAKAN YEŞİL
SÜLEYMAN CEBECİ
- 8.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan ve Süleyman Trabzonspor'a 3 yıllık imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.