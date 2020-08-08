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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Gaston Campi için teklifler bekleniyor

için teklifler bekleniyor

Gaston Campi için teklifler bekleniyor

ekibi geçtiğimiz sezon 'yi renklerine bağlamak için uzun uğraşlar vermişti. Ancak bu bölgeye daha hareketli bir futbolcu istiyor. , Arjantin ve 'dan teklifler alan 29 yaşındaki sol stoperi göndermeyi planlıyor.

ekibi geçtiğimiz sezon 'yi renklerine bağlamak için uzun uğraşlar vermişti. Ancak bu bölgeye daha hareketli bir futbolcu istiyor. , Arjantin ve 'dan teklifler alan 29 yaşındaki sol stoperi göndermeyi planlıyor. Ancak bordo-mavililer 1 milyon euro'nun altında teklifleri kabul etmiyor.

  1. 8.8.2020
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