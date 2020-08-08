Gaston Campi için teklifler bekleniyor

Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Gaston Campi'yi renklerine bağlamak için uzun uğraşlar vermişti. Ancak Eddie Newton bu bölgeye daha hareketli bir futbolcu istiyor. Trabzonspor, Arjantin ve İspanya'dan teklifler alan 29 yaşındaki sol stoperi göndermeyi planlıyor. Ancak bordo-mavililer 1 milyon euro'nun altında teklifleri kabul etmiyor.