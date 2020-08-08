Gaston Campi için teklifler bekleniyor
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Gaston Campi'yi renklerine bağlamak için uzun uğraşlar vermişti. Ancak Eddie Newton bu bölgeye daha hareketli bir futbolcu istiyor. Trabzonspor, Arjantin ve İspanya'dan teklifler alan 29 yaşındaki sol stoperi göndermeyi planlıyor.
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Gaston Campi'yi renklerine bağlamak için uzun uğraşlar vermişti. Ancak Eddie Newton bu bölgeye daha hareketli bir futbolcu istiyor. Trabzonspor, Arjantin ve İspanya'dan teklifler alan 29 yaşındaki sol stoperi göndermeyi planlıyor. Ancak bordo-mavililer 1 milyon euro'nun altında teklifleri kabul etmiyor.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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