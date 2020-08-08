Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Mendoza çalımı!

Bordo-mavililer, tecrübeli kanat oyuncusu için kısa süre içinde kulübü Amiens ile temasa geçecek. Asıl mevkisi sol kanat olan 28 yaşındaki yıldız isim, ayrıca sağ kanatta, 10 numarada, görev verildiğinde en uçta da oynayabiliyor. Fırtına, Fransız kulübüyle görüşecek, uygun bir fiyat ortamı yakalanırsa oyuncuyu renklerine bağlayacak. Bu arada Le10sports sitesi aynı futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı. Amiens ile 2021'e kadar kontratı olan Mendoza için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli biçiliyor. Bu fiyatta indirim bekleniyor.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Fırtına'nın renklerine katmak istediği Mendoza sol ayağını mükemmel kullanıyor. Mesafe tanımaksızın sert şutlar atan 28 yaşındaki Stiven, çabukluğuyla kolay faul alıyor.



5 GOL ATTI

Stiven Mendoza geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 15 karşılaşmaya çıktı. 5 defa fileleri sarsarken, asist yapamadı. 2 defa da sarı kartla cezalandırıldı.



