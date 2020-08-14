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14 Ağustos 2020, Cuma
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Marcone geliyor

Marcone geliyor

Bordo-mavililer, ’un Arjantinli futbolcusu için kiralama teklifi sundu ve taraflar anlaştı. Tek sorun satın alma opsiyonundaki 2.5 milyon euro’luk madde. Görüşmeler devam ediyor.

Plaza, Marlon ve Trondsen'i alan, en az 5 daha yapacak olan , ön libero için transfer rotasını Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, 'lu İvan Marcone'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Karadeniz Fırtınası, 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu için ekibinin kapısını çaldı ve kiralama teklifini sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı. Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde 1.82 boyundaki futbolcu, Fırtına'nın yolunu tutacak.

7.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Defansif orta saha, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı. Marcone, 2018-19 sezonunda 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cruz Azul'dan Boca Juniors'a transfer olmuştu. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken transferde ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcunun İtalyan pasaportu da bulunuyor. Boca ile toplam 45 maça çıkan Marcone, 20 kez sarı kart görürken sadece bir kez kızardı. formasını da bir kez sırtına geçirdi.

  1. 14.8.2020
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