Marcone geliyor
Bordo-mavililer, Boca Juniors’un Arjantinli futbolcusu için kiralama teklifi sundu ve taraflar anlaştı. Tek sorun satın alma opsiyonundaki 2.5 milyon euro’luk madde. Görüşmeler devam ediyor.
Plaza, Marlon ve Trondsen'i alan, en az 5 transfer daha yapacak olan Trabzonspor, ön libero için transfer rotasını Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, Boca Juniors'lu İvan Marcone'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Karadeniz Fırtınası, 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Güney Amerika ekibinin kapısını çaldı ve kiralama teklifini sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı. Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde 1.82 boyundaki futbolcu, Fırtına'nın yolunu tutacak.
7.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Defansif orta saha, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı. Marcone, 2018-19 sezonunda 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cruz Azul'dan Boca Juniors'a transfer olmuştu. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken transferde ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcunun İtalyan pasaportu da bulunuyor. Boca ile toplam 45 maça çıkan Marcone, 20 kez sarı kart görürken sadece bir kez kızardı. Arjantin Milli Takım formasını da bir kez sırtına geçirdi.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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