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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ekuban'ın fiyatı belirlendi! İşte o rakam

Ekuban'ın fiyatını belirledi!

Trabzonspor Ekuban'ın fiyatını belirledi!

'un oyuncularına hücum var. için 5, 4 milyon euro önerdi. Bordo-mavili kulüp “7 milyon euro’dan aşağı olmaz” dedi.

ekibinin gözde isimlerinden biri de . futbolcuyla Rangers ve Celtic de ilgileniyor ancak onlar ile seviyesine çıkamadılar. İspanyol temsilcisi 5, Araplar ise 4 milyon euro'luk tekliflerle bordo-mavililerin kapısını çaldılar. Başkan Ahmet ise bonservisini Leeds United'dan 1 milyon euro'ya aldıkları 26 yaşındaki futbolcuyu bu rakamlara göndermeyeceğini söyledi. Ağaoğlu, 2022'ye kadar bonservisi olan Ekuban'dan en az 7 milyon euro'luk bir bonservis beklediklerini, daha düşük tekliflerle ilgilenmediklerini belirtti.

EN ÇOK TRABZON FORMASI GİYDİ
Caleb Ekuban kariyerinde en çok bordomavili formayı taşıdı. Ganalı yıldız 70 defa forması ile sahaya çıktı. 18 gol atarken, 14 de asist yaptı. 7 defa sarı kartla cezalandırılırken, hiç kırmızı görmedi.

  1. 8.8.2020
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