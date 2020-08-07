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07 Ağustos 2020, Cuma
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Trabzonspor'da Novak'ın yerine Sambacı sol bek! Marlon kimdir?

Trabzonspor'da Novak'ın yerine Sambacı sol bek! Marlon kimdir?

Sözleşmesi sona eren Filip Novak ile yolların ayrılmasının ardından sol bek transferinde gaza basan Trabzonspor, Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyen Marlon için girişimlere başladı.

Geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Karadeniz Fırtınası, Filip Novak'ın ayrılmasıyla birlikte bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti.

İLK TEMAS KURULDU

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fluminense'de bulunan Marlon'un transferi için girişimlere başladı. Bordo-mavili yönetimin 23 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için Fluminense'li yetkililerle görüşmelere başladığı kaydedildi.

TRABZONSPOR'U TAKİBE ALDI

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Marlon, sosyal medya hesabından bordo-mavili kulübü takip etti.

MARLON KİMDİR?

Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.

Trabzonspor'da Filip Novak'ın yerine Marlon!

  1. 07.08.2020
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