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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Sosa&Novak görüşme odasına

Sosa&Novak görüşme odasına

'un  ile oynadığı kupa final karşılaşmasına ilk 11'de çıkan kaptan ile sol bek 'ın sözleşmeleri sona erdi.

'un ile oynadığı kupa final karşılaşmasına ilk 11'de çıkan kaptan ile sol bek 'ın sözleşmeleri sona erdi. Daha önce yaptığı açıklamada, "İki oyuncumuz ile de sezon sona erdikten sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, bugün (Perşembe) iki tecrübeli oyuncuyla bir araya gelerek bir görüşme yapması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar, takım için önemli olan iki futbolcu ile de devam edilmesini istiyorlar.
  1. 30.7.2020
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