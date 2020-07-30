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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Taraftarımızı sevindirdik

Taraftarımızı sevindirdik

'un tecrübeli sağ beki Pereira, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bordo-mavili takımın tecrübeli sağ beki Pereira, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. "Lig şampiyonluğunu kaçırdık ama taraftarımıza kupa şampiyonluğu hediye ettik. Yüzlerini güldürdüğümüz için mutluyuz" ifadelerini kullanan Portekizli futbolcu, "Şimdi bunun gururuyla biraz dinlenme zamanı. Ardından için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.
  1. 30.7.2020
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