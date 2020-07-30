Newton kanunu
Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton ile sezonu tamamlama kararı almıştı. Bu karar olumlu da sonuçlandı. İlk maçında Kayseri'den 3 puanla dönen İngiliz çalıştırıcı, çıktığı ikinci maçta Türkiye Kupası'na uzandı.
İyi bir kadro sahaya süren ve yerinde değişiklikler yapan Newton, 90 dakika sonunda takımla birlikte kupa sevinci yaşadı ve Trabzonspor'un tarihine adını yazdırdı. İki maçta çok özel anlar yaşadığını kaydeden Newton, "Kupayı kazanmamız sezonu taçlandırdı. Bunda benim de payım olduğu için çok mutluyum" dedi.
BAYRAĞI TESLİM ALDI
Eddie Newton, 1991- 92'den (Urbain Breams) bu yana Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
- 30.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newton kanunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.