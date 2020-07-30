Newton kanunu

İyi bir kadro sahaya süren ve yerinde değişiklikler yapan Newton, 90 dakika sonunda takımla birlikte kupa sevinci yaşadı ve Trabzonspor'un tarihine adını yazdırdı. İki maçta çok özel anlar yaşadığını kaydeden Newton, "Kupayı kazanmamız sezonu taçlandırdı. Bunda benim de payım olduğu için çok mutluyum" dedi.



BAYRAĞI TESLİM ALDI

Eddie Newton, 1991- 92'den (Urbain Breams) bu yana Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.