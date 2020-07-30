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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Newton kanunu

Newton kanunu

mağlubiyeti sonrasında Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran , yardımcı antrenör ile sezonu tamamlama kararı almıştı. Bu karar olumlu da sonuçlandı. İlk maçında 'den 3 puanla dönen İngiliz çalıştırıcı, çıktığı ikinci maçta 'na uzandı.

İyi bir kadro sahaya süren ve yerinde değişiklikler yapan Newton, 90 dakika sonunda takımla birlikte kupa sevinci yaşadı ve 'un tarihine adını yazdırdı. İki maçta çok özel anlar yaşadığını kaydeden Newton, "Kupayı kazanmamız sezonu taçlandırdı. Bunda benim de payım olduğu için çok mutluyum" dedi.

BAYRAĞI TESLİM ALDI
, 1991- 92'den (Urbain Breams) bu yana Trabzonspor'un başında 'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

  1. 30.7.2020
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