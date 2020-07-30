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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Novak hastanelik oldu

Novak hastanelik oldu

76. dakikasında sakatlanan isim bu kez 'tı. Caulker ile çıktığı hava mücadelesinde kafasına darbe alan Novak, yere yığıldı.

76. dakikasında sakatlanan isim bu kez 'tı. Caulker ile çıktığı hava mücadelesinde kafasına darbe alan Novak, yere yığıldı. Sağlık ekibi, kafası da yarılan ve kanama olan Çek futbolcuya saha içinde ilk müdahaleyi yaptı. 30 yaşındaki oyuncunun kafasındaki kanayan bölgeye yapılan tamponun ardından vakit kaybetmeden ambulansla hastaneye götürüldü. Novak'ın yerine 79. dakikada Kamil oyuna dahil oldu.
  1. 30.7.2020
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