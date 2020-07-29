Trabzonspor'da yeni sezon formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih...

Trabzonspor Kulübü, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formanın tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yapmıştı.

Binlerce taraftar tarafından paylaşılan bu videonun ardından bordo-mavili ekip formaların satışına dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda "Yeni sezon formalarımız taraftarlarımızla buluşuyor! Bugün http://trabzonspor.com.tr adresinde satışa sunulacak olan beyaz ve çubuklu formalarımızı, yarın itibarı ile tüm TS Club'larda bulabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...