Trabzonspor'da yeni sezon formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Yeni sezon formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih...

'da formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih...

Trabzonspor'da yeni sezon formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih...

'in tamamlanmasıyla hazırlıklarına hız veren kulüplerden , yeni sezonda giyeceği formaları taraftarların beğenisine sunmuştu. Bordo-mavililer yaptığı paylaşımla formaların satışa çıkacağı tarihi de duyurdu.

Kulübü, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formanın tanıtımını hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yapmıştı.

Binlerce taraftar tarafından paylaşılan bu videonun ardından bordo-mavili ekip formaların satışına dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda " formalarımız taraftarlarımızla buluşuyor! Bugün http://trabzonspor.com.tr adresinde satışa sunulacak olan beyaz ve çubuklu formalarımızı, yarın itibarı ile tüm TS Club'larda bulabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

  1. 29.07.2020
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