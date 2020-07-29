Trabzonspor'da yeni sezon formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih...
Süper Lig'in tamamlanmasıyla yeni sezon hazırlıklarına hız veren kulüplerden Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları taraftarların beğenisine sunmuştu. Bordo-mavililer yaptığı paylaşımla formaların satışa çıkacağı tarihi de duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formanın tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yapmıştı.
Binlerce taraftar tarafından paylaşılan bu videonun ardından bordo-mavili ekip formaların satışına dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda "Yeni sezon formalarımız taraftarlarımızla buluşuyor! Bugün http://trabzonspor.com.tr adresinde satışa sunulacak olan beyaz ve çubuklu formalarımızı, yarın itibarı ile tüm TS Club'larda bulabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım...
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da yeni sezon formaları taraftarla buluşuyor! İşte o tarih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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