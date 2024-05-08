BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Kupa Yarı Final 20:30 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (ASpor)

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final 22:00 Real Madrid - Bayern Münih (TV 8,5)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Yarı Final 19:45 Club Brugge - Fiorentina (Exxen)

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