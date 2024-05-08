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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Mayıs hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Kupa Yarı Final

20:30 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (ASpor)

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 Real Madrid - Bayern Münih (TV 8,5)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Yarı Final

19:45 Club Brugge - Fiorentina (Exxen)

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Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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