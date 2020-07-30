Uğurcan'dan kritik kurtarış - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Uğurcan'dan kritik kurtarış

Uğurcan'dan kritik kurtarış

Uğurcan'dan kritik kurtarış

Ligin başarılı ismi , kupa finalinde de adından söz ettirmeyi başardı. karşısında başarılı kurtarışlarına devam eden ve takımına güven veren Uğurcan, 90+9. dakikada ise kalitesini ortaya koydu, maçın kopmasını sağladı.

Ligin başarılı ismi , kupa finalinde de adından söz ettirmeyi başardı. karşısında başarılı kurtarışlarına devam eden ve takımına güven veren Uğurcan, 90+9. dakikada ise kalitesini ortaya koydu, maçın kopmasını sağladı. 24 yaşındaki eldiven, Junior Fernandes'in karşı karşıya vuruşunu büyük bir soğukkanlılıkla çıkardı, maçın uzatmaya gitmesini engellediği gibi farkın açılmasını da sağladı. Uğurcan'ın çevirdiği top Sörloth ile gole dönüştü ve bordo-mavililer kupaya 2-0'lık galibiyetle ulaştı.
  1. 30.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan'dan kritik kurtarış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA